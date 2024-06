"Osimhen non credo sia il centravanti ideale per Conte. Se Di Lorenzo vuole partire, lo lascerei andare"

“I giocatori sono come le case. Il loro mercato va a momenti: quando la loro valutazione sale alle stelle bisogna avere il coraggio di venderli. Io non so se Osimhen sia il centravanti ideale per Conte, il quale preferisce un giocatore di fisicità, che faccia salire la squadra e che la metta in condizione di uscire da una fase difensiva o che faccia reparto da solo. Osimhen non mi sembra un giocatore di queste caratteristiche ma uno che deve attaccare lo spazio vista la sua velocità pazzesca. Io vorrei sapere se davvero esista l’offerta per Kvara. Io credo che siano degli approcci più che delle trattative vere. Se Osimhen avesse fatto lo stesso campionato di due anni fa, forse l’offerta sarebbe arrivata. Come disse De Laurentiis l’offerta c’è stata e lui l’ha rifiutata. Piuttosto vorrei sapere come è stato fatto il contratto, se i 10 milioni di ingaggio siano retrodatati, cioè da luglio 2023, oppure se il contratto ha valenza per tutta la durata". Così, ai microfoni di Radio Marte, si è espresso l'ex direttore sportivo di Parma e Avellino, tra le altre, Enrico Fedele.

"Penso che se Di Lorenzo voglia andar via, bisogna lasciarlo andare. Il Napoli ha bisogno di giocatori di esperienza, al momento ne sta seguendo soltanto uno e si chiama Romelu Lukaku. Spinazzola nasce nella primavera della Juve come ala destra. Quando l’ho visto giocare a Viareggio la cosa che mi colpì di questo ragazzo fu la corsa, la rotondità e la bellezza della corsa. È come se non mettesse i piedi a terra, vola. Infatti lui fece una parabola alla Zambrotta. Ma ha un problema grosso: è fragile. Hermoso non mi fa impazzire”, ha aggiunto Fedele.