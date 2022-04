Calciomercato Napoli - Lozano piace in Inghilterra: i Wolves sulle tracce del Chuchy

La permanenza di Hirving Lozano al Napoli non è del tutto scontata. A due anni dalla scadenza del contratto, in caso di mancato rinnovo, il club partenopeo potrebbe decidere di separarsi dall'attaccante messicano assistito da Mino Raiola.

L'ex Psv, nonostante una stagione in chiaroscuro, ha estimatori in giro per l'Europa, in particolare in Inghilterra. Tra le squadre più interessate al 'Chucky' in Premier League c'è il Wolverhampton, che da tempo segue con attenzione le prestazioni dell'azzurro.

Il cartellino di Lozano, che a luglio compirà 27 anni, vale non meno di 30 milioni di euro.