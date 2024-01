Calciomercato Napoli, ore caldissime per il club azzurro: le ultime sulle trattative

E' partito subito in maniera vivace il calciomercato invernale per il Napoli. Aurelio De Laurentiis aveva già anticipato le intenzioni del club azzurro, individuando anche i ruoli in cui trovare possibili rinforzi da offrire a Walter Mazzarri per la seconda parte della stagione.

Il primo dei nuovi innesti sarà Pasquale Mazzocchi. Il 28enne terzino partenopeo sosterrà già nelle prossime ore le visite mediche con il suo nuovo club, in cui ricoprirà il ruolo di vice Di Lorenzo, con la possibilità di essere dirottato anche sulla sinistra, soprattutto in questo momento vista e considerata l'assenza di Olivera per infortunio. Alla Salernitana andranno circa 3 milioni di euro.

Con l'ingresso di Mazzocchi ci sarà anche un'altra uscita dopo l'addio di Elmas, ovvero quella di Zanoli. Il terzino dovrebbe tornare sotto la Lanterna, stavolta sull'altra sponda, quella del Genoa. A salutare entro il 31 gennaio potrebbero essere anche Zerbin, uno tra Demme e Gaetano, e Ostigard.

Le uscite degli ultimi due, in particolare, saranno legate comunque a due ingressi. Non è un mistero, infatti, che il Napoli cerca anche uno o due centrocampisti e un difensore centrale. In mezzo al campo a sostituire il partente Elmas potrebbe essere Samardzic, per il quale la trattativa con l'Udinese potrebbe subire un'accelerata già nei prossimi giorni. Si cerca anche un altro profilo, che possa rimpiazzare all'occorrenza sia Anguissa che Lobotka. Hobjerg del Tottenham piace, e tanto, ma l'operazione resta complicata.

Per la difesa, invece, si spera nel prestito dall'Arsenal di uno tra Tomiyasu e Kiwior, ma non si perde d'occhio neanche Dragusin del Genoa.