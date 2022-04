Calciomercato - Napoli, per la difesa piace il francese Nyamsi

La Ligue 1 è un campionato sul quale il Napoli ha sempre un occhio particolarmente attento. Negli ultimi anni all'ombra del Vesuvio sono arrivati alcuni calciatori direttamente dalla Francia come Ounas, Malcuit e Osimhen e tanti altri sono stati protagonisti di alcune trattative poi non andate in porto (su tutti Pepè e Gabriel Magalhaes).

Tra i nomi che il club partenopeo segue con attenzione c'è anche quello di Gerzino Nyamsi, difensore centrale classe 1997, attualmente protagonista di un'ottima stagione con la maglia dello Strasburgo, vera e propria rivelazione del massimo campionato transalpino.

In caso di mancata permanenza di Tuanzebe, che il Manchester United potrebbe richiamare alla base per dirottarlo verso altri lidi in cui trovare maggiore spazio, gli azzurri dovranno trovare almeno un altro centrale per completare il pacchetto arretrato.

Nyamsi, 195 cm di altezza, ha vestito in passato anche le maglie di Rennes e Chateauroux, oltre ad aver fatto parte della nazionale francese Under 20.