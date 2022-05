Calciomercato Napoli - L'agente di Ospina: "Siamo liberi di scegliere la migliore soluzione"

Il futuro di David Ospina sembra ormai essere lontano dal Napoli. Il contratto del portiere colombiano con il sodalizio partenopeo scadrà il prossimo 30 giugno ed un rinnovo pare sempre meno probabile, come si evince anche dalle parole dell'agente del giocatore Lucas Jaramillo.

Jaramillo ha parlato del futuro dell'ex Arsenal al giornale colombiano Semana: " Per ora non ci sono novità. Ci sono diverse conversazioni avviate, ma dobbiamo aspettare ancora un po'. Abbiamo un vantaggio molto grande ed è che saremo liberi. E' un'opportunità che dobbiamo sapere cogliere, per scegliere il meglio".