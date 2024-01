Napoli Dieci: le 10 notizie più importanti delle ultime ore sul Napoli

Calciomercato, le ultime dal campo, il ritiro e tanto altro. Settimana calda per il Napoli sotto tutti i punti di vista. Queste le notizie principali delle ultime ore sulla squadra azzurra:

1) Biglietti Napoli-Barcellona: giovedì via alla vendita - Partirà il 9 gennaio alle ore 12.00 la vendita dei tagliandi per la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma il 21 febbraio al Maradona. Qui prezzi, modalità di vendita e tutte le informazioni

2) Dragusin sempre più lontano, dalla Francia spunta Todibo - Sembra quasi del tutto tramontata la pista Dragusin per il Napoli. Il difensore del Genoa è conteso tra Tottenham e Bayern Monaco. Nel frattempo dalla Francia "Rmc Sport" rilancia l'interesse azzurro per il nazionale transalpino Jean Clair Todibo, 24enne difensore centrale del Nizza. Qui la notizia

3) L'agente di Nehuen Perez apre al Napoli - Per la difesa azzurra spunta anche il nome dell'argentino dell'Udinese. L'agente del giocatore Federico Raspanti ha parlato a Radio Crc: "L'interesse del Napoli è concreto e reale. Non posso sbilanciarmi sulla trattativa, ma sarebbe onorato". Qui l'intervista all'agente di Perez

4) Mazzocchi, una giornata di squalifica dopo l'espulsione - Il terzino del Napoli salterà il derby di campionato contro la Salernitana dopo aver rimediato il rosso diretto nel match contro il Torino. Il Giudice Sportivo lo ha, infatti, squalificato per un turno.

5) Le ultime da Castel Volturno: allenamento personalizzato per Olivera e Gaetano - Prosegue la preparazione degli azzurri in vista del derby contro la Salernitana. Nella seduta mattutina del martedì Olivera ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Personalizzato in campo per Gaetano.

6) Prosegue il ritiro del Napoli a Pozzuoli - Gli azzurri, salvo cambiamenti, dovrebbero rimanere in ritiro presso l'Hotel Serapide fino a sabato, giorno della partita contro la Salernitana. Domenica, poi, la partenza per l'Arabia per la Supercoppa Italiana

7) Napoli Primavera, primo contratto da professionista per Francesco Gioielli - Il centrocampista, classe 2004, lega il suo futuro al club azzurro

8) Si attendono novità nella trattativa Samardzic - Il centrocampista dell'Udinese continua a essere uno dei principali obiettivi di mercato del Napoli. Si spera di sbloccare la situazione già nelle prossime ore

9) Giudice Sportivo, ammende per Napoli e Torino - Il Giudice Sportivo ha sanzionato il Napoli con un'ammenda di 10mila euro "per avere suoi sostenitori, al 21° ed al 24° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco numerosi fumogeni che costringevano l'arbitro ad interrompere la gara in due occasioni per complessivi tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". 7mila euro di multa anche per il Torino "per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, indirizzato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

10) Sportitalia, possibile riforma dei campionati - Il tweet di Michele Criscitiello