CALCIOMERCATO - Bagni: "Sono certo che il Napoli farà qualcosa a gennaio"

"Sono certo che il Napoli farà qualcosa a gennaio, bisognerà andare a trovare alcuni giocatori che magari non sono titolari nelle proprie squadre ma che potrebbero essere importanti per il Napoli. Magari anche Nazionali che non hanno un minutaggio intero. La società è solida per merito di De Laurentiis, alcuni rischi enormi noi non li corriamo”. Così l'ex calciatore ed ex dirigente del Napoli Salvatore Bagni, ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete", ha parlato del mercato azzurro in vista di gennaio.

L'ex azzurro ha parlato anche del prossimo impegno contro il Leicester: "Ci sono delle priorità. Ora siamo in emergenza, c’è un dato di fatto. In questo periodo non dobbiamo rischiare nulla e non possiamo. Non è detto peraltro che si porti a casa il risultato finale mettendo la formazione migliore contro il Leicester. Peraltro io penso che lo Spartak Mosca non vincerà in casa della Legia".