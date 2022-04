De Laurentiis: "Non finirò mai di ringraziare Benitez. Dobbiamo ritrovare gioielli sul mercato come con lui"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del prossimo mercato del Napoli: "Dobbiamo vedere. Non possiamo pensare che non ci sia un momento di grande recessione e di grande innalzamento dell'inflazione. Sarà un momento molto difficile e determinato dalla guerra. Non sappiamo nemmeno l'economia dove ci porterà. Tra Covid e acquisti fatti pre e durante la pandemia, siamo fuori di 220 milioni e abbiamo la squadra che è pagata piu di tutte le altre squadre come stipendi".

De Laurentiis ha risposto anche ad una domanda sui tanti calciatori interessanti del Sassuolo e ha ricordato l'importanza di Rafa Benitez nella storia recente del club partenopeo: "Il Sassuolo è una bottega cara. Il Napoli deve ricominciare a trovare i gioielli. Noi abbiamo trovato gioielli grazie alla professionalità di Rafa Benitez e non finirò mai di ringraziarlo".

Chiusura su Kvaratskhelia: "In qualche modo lo dovremmo chiamare. Sarà Zizì!".