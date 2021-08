Napoli, chiuso il mercato estivo: Petagna e Ounas restano in azzurro

Nell'ultimo giorno di trattative il club partenopeo, oltre ad ufficializzare l'arrivo di Anguissa, ha completato quattro operazioni in uscita

Si chiude con l'ufficializzazione dell'arrivo del centrocampista camerunense Anguissa e con quattro operazioni in uscita il mercato estivo del Napoli.

Adam Ounas e Andrea Petagna sono rimasti alla fine in azzurro, nonostante le trattative degli ultimi giorni. Il centravanti ex Spal, fresco di gol decisivo contro il Genoa, ha deciso di rimanere a disposizione di Spalletti e di non trasferirsi alla Sampdoria, che ha poi preso Caputo dal Sassuolo.

Salutano, invece, Castel Volturno, tutti con la formula del prestito, Gaetano (Cremonese), Machach (Honved Budapest), Palmiero (Cosenza) e Mezzoni (Pistoiese).

LA ROSA DEL NAPOLI DOPO LA CHIUSURA DEL MERCATO

Il club partenopeo ha prelevato, poi, per la Primavera di Frustalupi in prestito dal Bari due classe 2003: si tratta del difensore Moussa Mane Balla e dell'attaccante Giovanni Mercurio.