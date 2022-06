Juve Stabia, rinforzo per il centrocampo: è ufficiale l'ingaggio di Ricci

Girone C

Colpo dal mercato per la Juve Stabia del neo-allenatore Leonardo Colucci. La dirigenza gialloblè ha operato in entrata e si è assicurata le prestazioni di Manuel Ricci. Il centrocampista, reduce dalla parentesi col Potenza dove ha collezionato 30 presenze stagionali e una rete, va a rinforzare il reparto delle Vespe. Biennale per il giocatore che si lega al sodalizio e ritrova la Campania dopo le esperienza con Avellino e Salernitana:

"La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Manuel Ricci, classe ’90. Il calciatore, natio di Anzio, è cresciuto calcisticamente nella Lazio e ha vestito, tra le altre, le maglie del Monza, del Pergocrema, dell’Avellino, della Salernitana, della Reggiana, della Lupa Roma, dell’Anzio, del Matera e del Potenza".

Queste le sue prime dichiarazioni: "Darò il massimo per onorare questa gloriosa maglia che merita palcoscenici importanti. La speranza è di vedere tutto lo stadio Romeo Menti pieno, perchè è in grado di dare una spinta incredibile e portarci alla vittoria".