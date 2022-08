Calciomercato Juve Stabia - Ufficiale l'innesto di Maggioni per la difesa

Serie C Girone C

Un nuovo difensore alla corte di Leonardo Colucci. Settimana importante per la Juve Stabia che, in mattinata, ha ufficializzato l'arrivo di Tommaso Maggioni dal Modena. Si tratta di un trasferimento in prestito per il giocatore che punta ad avere una crescita a Castellammare. Questo il comunicato dei gialloblè: "La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dal Modena FC, del difensore Tommaso Maggioni, classe ’01. Il calciatore, nativo di Alzano Lombardo, cresciuto calcisticamente nella Sampdoria, ha vestito le maglie del Real Forte, dell’Arezzo e del Legnago".

Queste le prime dichiarazioni: "Sono felice di essere qui, consapevole che questa sia una piazza prestigiosa. Mi metto da subito a disposizione del mister e dei miei compagni, con la voglia di ripagare la fiducia che la società ha dimostrato verso di me. Non vedo l’ora di giocare la prima gara ufficiale e vedere lo stadio pieno, gioendo con i nostri tifosi e togliendoci tante soddisfazioni".