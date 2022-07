Calciomercato Juve Stabia, il nuovo attaccante è Pandolfi: annunciato l'ex Turris

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Un colpo per l'attacco. La Juve Stabia anticipa la concorrenza e si assicura le prestazioni dell'ex Turris, Luca Pandolfi. Si tratta di un ottimo innesto per quanto riguarda il parco avanzato: le Vespe potenziano la fase offensiva con un elemento di assoluto valore per la categoria. Questo il comunicato:

"La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dal Cosenza Calcio, con la formula del prestito con diritto di riscatto, dell’attaccante Luca Pandolfi, classe ’98. Il calciatore, natio di Napoli, è cresciuto calcisticamente nell’AltoVicentino e ha vestito anche, tra le altre, le maglie del Melfi, del Portici, del Castrovillari, dell’Alessandria, dell’Arezzo e della Turris".

Queste le sue prime dichiarazioni: "Arrivo a Castellammare di Stabia con tanta voglia di fare bene. Mi metto subito a disposizione dei miei nuovi compagni e di mister Colucci. Non vedo l’ora di iniziare la stagione per raggiungere quanto prima gli obiettivi prefissati dalla società".