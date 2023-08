Juve Stabia, tesserato un nuovo centrocampista: Buglio firma un biennale

Serie C Girone C

Un nuovo centrocampista per Guido Pagliuca. La Juve Stabia, con una nota ufficiale, ha comunicato la definizione dell’affare per Davide Buglio a titolo definitivo. Il classe 1998, svincolatosi dopo la parentesi con il Siena, ha sottoscritto un accordo biennale - dunque fino al 30 giugno 2025 - con la società di Castellammare. Il calciatore, nativo di Pietrasanta, è cresciuto calcisticamente tra Inter ed Empoli e, tra le altre, ha vestito le maglie dell’Arezzo, del Padova, del Livorno, del Monterosi e del Siena. Oltre 130 presenze per Buglio nei campionati di Serie C per un totale di 19 gol e 10 assist.