Brusca frenata tra la Juve Stabia e Caneo: per le Vespe spunta Cudini

Una notizia dell'ultima ora: non ci sarà una permanenza in Campania per Bruno Caneo. Dopo la separazione dalla Turris per il mancato rinnovo, il tecnico di Alghero è stato vicinissimo alla firma con la Juve Stabia. Le Vespe, infatti, hanno lavorato per diversi giorni alla ricerca di un accordo, ma le recenti indiscrezioni sottolineano la mancata intesa e di conseguenza la fumata nera nella trattativa. L'ex corallino, dunque, non resterà sul suolo partenopeo e si guarderà intorno alla ricerca di un nuovo progetto tecnico che possa esaltare la sua idea di gioco. Il mister sardo, già a Torre del Greco, ha dimostrato di prediligere la costruzione dal basso e le trame di gioco che coinvolgano più interpreti possibili. Anche il club gialloblè dovrà risondare il terreno sul mercato per assicurarsi le prestazioni dell'erede di Walter Novellino. L'altro nome in lista è quello di Mirko Cudini, ex Campobasso.