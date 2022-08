Calciomercato Juve Stabia - Arriva Barosi per la porta, risoluzione contrattuale per Pozzer

Girone C

Porte girevoli in casa Juve Stabia per quanto concerne il pacchetto dei portieri. Il sodalizio gialloblè sta completando l'organico in vista del prossimo campionato. Con una doppia ufficialità, le Vespe hanno annunciato la risoluzione da Giacomo Pozzer e si sono assicurati il cartellino di Davide Barosi fino al 2024. Queste le note del club:

"La S.S. Juve Stabia comunica la risoluzione contrattuale con il portiere, classe ‘01, Giacomo Pozzer. A Giacomo vanno i ringraziamenti per quanto fatto con la Nostra maglia e i migliori auguri per il futuro.

La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del portiere Davide Barosi, classe ’00, fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, nativo di Asola, cresciuto calcisticamente nella Juventus e nella Cremonese, ha vestito le maglie di Trento e Grosseto".

Queste le prime dichiarazioni di Barosi: "Per me è una grande opportunità essere arrivato in un club così blasonato. Un piacere poter vestire questi colori che cercherò di onorare sul campo con impegno e dedizione".