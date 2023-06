Ischia, Simonetti saluta l'isola: il Pompei di Maradona Jr vicino all'accordo

Si chiude la parentesi di Ciro Simonetti in forza all’Ischia. L’esterno d’attacco, capocannoniere dei gialloblù nella stagione della promozione in Serie D, saluta l’isola. Il rapporto professionale tra le parti s’interrompe dopo un anno, il numero 7 è pronto a tornare sulla terraferma. Questo il messaggio lasciato sui social: “È arrivato il momento di dire grazie Ischia, mi hai dato tante soddisfazioni e tante cose belle, abbiamo vissuto momenti indelebili. Con voi sono cresciuto come calciatore ma sopratutto come uomo. Insieme abbiamo reso possibile l’impossibile, abbiamo vinto e stravinto meritatamente. Voglio ringraziare tutti, dal magazziniere allo staff, alla società e a tutti quelli che ci sono stati vicino. Un ringraziamento alla magnifica tifoseria che è sempre stata vicino e, quando serviva una spinta in più, c’è stata sempre. Infine, ma non meno importante, voglio ringraziare i miei compagni di squadra: grazie per come mi avete accolto dal primo all’ultimo giorno. Vi ringrazio infinitamente, un abbraccio forte”. Dunque, il goleador gialloblù non sarà uomo di punta nel prossimo campionato di Serie D. Sul calciatore non manca la concorrenza napoletana pronta ad assicurarsi un big per il campionato di Eccellenza. Il Pompei di Maradona Jr rappresenta la pista più calda delle ultime ore, i rossoblù hanno accelerato e sono disposti a chiudere in breve tempo: al momento superata la concorrenza di Acerrana, Albanova ed Ercolanese.