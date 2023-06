Ischia, Figliolia idea per l'attacco: altre due squadre interessate al giocatore

La finestra estiva di calciomercato non è ufficialmente partita, ma le squadre campane sono già al lavoro per la prossima stagione sportiva. In casa Ischia si respira sempre entusiasmo e volontà di portare avanti il progetto, nonostante la trattativa per l'avvicendamento societario sia saltata nelle scorse ore a sorpresa. La società guidata da Pino Taglialatela è sempre all'opera, ma la gestione tecnica è stata affidata completamente al direttore sportivo Mario Lubrano e al mister Enrico Buonocore. Il tandem protagonista della promozione in Serie D sta pensando agli acquisti per migliorare l'organico in vista del ritorno sulla scena nazionale. L'ultimo nome avvicinato al team gialloblù è quello di Simone Figliolia, attaccante che ha vestito tante maglie in giro per la Campania e reduce dall'avventura con il Bitonto. Contatti in corso tra le parti, il centravanti classe 1993 è lusingato dalla chiamata isolana, ma sta valutando anche altre proposte: Siracusa e Martina sono le concorrenti dell'Ischia nella corsa alla prima punta salernitana.