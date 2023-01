Il Giugliano ufficializza Scognamiglio: il difensore arriva dall'Avellino

Girone C

Un elemento esperto e di categoria per Raffaele Di Napoli, il Giugliano si assicura le prestazioni di Gennaro Scognamiglio. Il difensore, fuori dal progetto dell'Avellino, arriva in gialloblù con l'intenzione di riscattarsi. Ufficiale dunque il suo acquisto, questa la nota dei Tigrotti: "Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver trovato un accordo a titolo definitivo con l'U.S.Avellino 1912, per il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Scognamiglio. Il difensore classe 1987, ha firmato un contratto biennale".