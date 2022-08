Calciomercato Giugliano - Nuovo innesto per il reparto avanzato di Di Napoli

Girone C

Un nuovo calciatore arriva alla corte di Raffaele Di Napoli. Il Giugliano, prossimo all'esordio nel campionato di Serie C, sta muovendo ancora alcune pedine in chiave mercato. Negli ultimi minuti, il club gialloblù ha annunciato l'approdo di un nuovo attaccante: si tratta di Manuel Nocciolini, l'ex Parma firma un biennale: "Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver trovato un accordo a titolo definitivo per il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Manuel Nocciolini, l'attaccante ha sottoscritto un contratto biennale".