Giugliano, tutto fatto per Menna: nuovo difensore in arrivo per mister Di Napoli

Serie C Girone C

Dal Renate al Giugliano, affare fatto per l’operazione di mercato. Manca soltanto l’ufficialità del passaggio, ma Damiano Menna sarà un nuovo giocatore dei Tigrotti. Il difensore ex Campobasso, reduce dalla stagione con la maglia nerazzurra, andrà a rinforzare il pacchetto arretrato di mister Raffaele Di Napoli. Trattativa ormai verso la fumata bianca, si attende l’annuncio del club campano che arriverà a breve: il classe 1995, con qualità anche di terzino destro, sposerà il progetto del sodalizio gialloblù, al secondo campionato consecutivo in Serie C. Sul tavolo un biennale per il calciatore di Lanciano.