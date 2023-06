Un esperto attaccante nei pensieri del Giugliano: pista Marotta per rinforzare l'attacco

Le conferme del direttore sportivo Amodio e del tecnico Di Napoli, la questione Stadio De Cristofaro e la documentazione da presentare per l’iscrizione al prossimo campionato. Non si ferma il Giugliano del presidente Mazzamauro che lavora in vista della stagione 2023/24. La squadra gialloblù, reduce da un cammino importante al ritorno tra i professionisti, punta a consolidarsi tra le big. Il prossimo sarà un torneo più complicato, tante blasonate piazze da affrontare e l’asticella che dovrà necessariamente essere alzata. Intanto non mancano i profili accostati ai Tigrotti per quanto riguarda il mercato estivo. L’ultimo nome è quello di Alessandro Marotta, conosciuto in Campania per aver vestito le maglie di Benevento e Juve Stabia. Il calciatore classe ‘86 è stato protagonista di 12 reti in 32 apparizioni nel campionato concluso con la Viterbese lo scorso 23 aprile. Il Giugliano pensa al tesseramento dell’esperto attaccante che andrebbe a puntellare il parco avanzato: sul piatto, secondo gli ultimi rumors, un contratto biennale proposto dai gialloblù.