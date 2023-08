Calciomercato Giugliano, clamoroso Marotta: l'attaccante saluta dopo un mese, Benevento pronto ad accoglierlo

Serie C Girone C

È durata poco più di un mese l’esperienza di Alessandro Marotta con la maglia del Giugliano. Il centravanti, corteggiato dall’inizio dell’estate dal club gialloblù, è stato ufficializzato lo scorso 17 luglio. Subito agli ordini di Raffaele Di Napoli, l’attaccante aveva colpito lo staff tecnico per “la sua caparbietà e la sua determinazione, si è integrato bene con gli altri attaccanti presenti in gruppo”. Tuttavia, il matrimonio è destinato a non proseguire, nonostante la preparazione svolta assieme. Nel futuro del classe 1986, fresco di firma di un contratto annuale con opzione di rinnovo, c’è il Benevento, alla ricerca di una prima punta da regalare ad Andreoletti. Secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa è ormai definita: le parti hanno già trovato l’accordo, Marotta è atteso per la firma. Sarà la sua terza esperienza nel Sannio, il trentasettenne napoletano ha indossato la maglia giallorossa nell’annata 2012/13 e nel biennio 2014/2016, collezionando 78 presenze e 21 gol.