Giugliano - Biasiol verso la permanenza in rosa. Pioggia di richieste per Ferrari

Uno storico obiettivo raggiunto l'uno accanto all'altro. Da una parte, c'è chi ha dovuto lavorare per blindare la difesa. Sul fronte opposto, c'è chi ha pensato al gol come soluzione definitiva per agguantare una vittoria. E, passo dopo passo, il Giugliano ha acciuffato un traguardo importante: il ritorno nel professionismo. Eric Biasiol e Nicola Ferrari, entrambi assistiti dai procuratori Giuseppe Campo ed Angelo Rea, sono da indicare come protagonisti nell'annata magica dei Tigrotti. Il croato in retroguardia e il bomber in fase offensiva hanno contribuito alla promozione dei gialloblù in Serie C.

Nonostante la stagione sia terminata soltanto una settimana fa con la sconfitta nella finale della Poule Scudetto contro la Recanatese, per i giocatori è già tempo di pensare al futuro. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, per il centrale classe 1997 - autore anche di un gol nel derby contro l'Afragolese dello scorso marzo - si prospetta la permanenza in rosa. Per il prossimo campionato, in Serie C, il Giugliano crede fortemente nelle qualità e nelle caratteristiche dell'ex Forlì. La società, infatti, ritiene il venticinquenne un punto fermo e si punta alla conferma nel roster.

Per Ferrari, invece, sono giunte numerose richieste all'entourage. Le migliori squadre di Serie D, quelle che mirano alla vittoria della competizione, hanno chiesto informazioni per il centravanti (autore di 8 marcature in 21 presenze con la casacca dei napoletani). C'è una big campana sulle tracce del trentaduenne di Sassuolo, anche dal Nord non mancano le pretendenti. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità in merito dopo gli ultimi contatti e sondaggi giunti nel recente periodo.