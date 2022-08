Calciomercato Giugliano - Tesserato un difensore classe 2001

Serie C Girone C

È cresciuto in Argentina con la casacca giovanile del Newell's Old Boys, è stato individuato dal Benevento che l'ha portato in Italia nel gennaio 2020. Poi l'esperienza al Carbonia e al San Luca. Da svincolato, il Giugliano si è messo sulle sue tracce e ha definito l'acquisto. Così il club gialloblù sui canali ufficiali dopo il tesseramento di Tamir Berman: "Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver trovato un accordo a titolo definitivo per il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Tamir Berman, il difensore classe 2001, ha sottoscritto un contratto biennale. La società, porge il più caloroso benvenuto con l’augurio di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati".