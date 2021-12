Il mercato si muove nel Girone A di Eccellenza: ufficialità per Palmese, Acerrana e Saviano

Giornata di ufficialità, ore trepidanti nel Girone A di Eccellenza. Palmese, Acerrana e Saviano si sono mosse sul mercato ed hanno fatto registrare importanti acquisti per migliorare le rispettive rose. Obiettivi differenti e, di conseguenza, innesti mirati per le compagini citate. I rossoneri guidati da Pietropinto sono in lotta per il salto di categoria, un gradino sotto invece è posizionata la compagine granata che punta ad assestarsi nella parte alta e provare ad insidiare la capolista. I neroverdi, dal canto loro, devono scalare la graduatoria per conquistare quanto prima il traguardo della salvezza diretta.

Una punta centrale di esperienza, un rapace d'area e un ottimo finalizzatore. La Palmese si è assicurata le giocate di Roberto Palumbo. La prima punta andrà a rinvigorire il reparto offensivo della squadra leader della classifica. Palermo, Padova, Nocera, Taranto e Caserta: soltanto cinque tra le tante prestigiose piazze che hanno consentito all'attaccante di formarsi ed esprimersi. Un nuovo rossonero si aggiunge al gruppo, un elemento di assoluto spessore per la categoria e per le ambizioni stagionali dell'ambiente.

Tre calciatori, invece, vanno a puntellare il Toro. Il terzino sinistro classe 2003 Amedeo Tufano va ad ampliare il ventaglio sulle corsie: ex Juve Stabia e Ottaviano, il laterale darà più soluzioni allo staff tecnico. Nella zona centrale del campo, tra mediana e difesa, arriva Mario Vitale. In porta, infine, c'è il tesseramento di Christian Nunziata, reduce dalle avventure con Cavese e Frattese.

Gran colpo in avanti per il Saviano che si è accaparrato il cartellino di Antonio Lombardi, attaccante foggiano e classe 1995. Nelle ultime stagioni, il ventiseienne ha vestito le casacche di Gragnano, Roccasicura e Isernia. Nel cerchio di centrocampo si aggiunge Emanuele D'Ambrosio, pedina duttile e di esperienza. Non mancano le apparizioni in Serie D per il giocatore che ha indossato le divise di Sestri Levante, San Severo, Reggina e Sorrento. In Eccellenza, Corato e Virtus Campania hanno avuto in rosa il ventiquattrenne.