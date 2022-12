Calciomercato Eccellenza - Il valzer degli attaccanti e le cinque trattative più importanti

Girone d’andata del campionato d’Eccellenza prossimo alla conclusione, l’ultimo turno della fase iniziale della stagione è alle porte e si giocherà nel weekend. Parallelamente, prosegue il lavoro sul mercato da parte delle società che, negli ultimi giorni, hanno fatto registrare movimenti importanti, soprattutto in zona avanzata. Cinque sono le operazioni che abbiamo raccontato qui e che hanno acceso i riflettori. La capolista Ischia, che si divide la vetta con Pompei e Napoli United, si è assicurata le prestazioni di Michele Longo. Da sempre affascinato nel vestire la casacca gialloblù, l’attaccante ha deciso di trasferirsi alla corte di Enrico Buonocore dopo una prima parte d’annata vissuta sulla terraferma e con la maglia dello Sporting Club Ercolanese. Impatto straripante per il nuovo centravanti isolano che, archiviata la consistente prestazione al debutto contro il Napoli United, ha messo a segno una doppietta nella prima gara disputata al Mazzella: due conclusioni sul palo lontano che sono valse - assieme ai due lampi del solito Simonetti - il successo contro la Maddalonese. Il club granata, perso il classe 1997 accasatosi all’Ischia, si è accaparrato il cartellino del Ninja, Francesco Esposito. Il venticinque napoletano, abile a muoversi su tutto il fronte offensivo, è reduce dalla parentesi in Serie D con la Puteolana. Tuttavia, resta impressa ancora la straordinaria stagione scorsa vissuta a Torre Annunziata con la divisa del Savoia. Un bomber d’antologia pronto a risollevare le sorti recenti del team di Salvatore Ambrosino. Sull’altra sponda d’Ercolano, nel Girone B, invece è stato ufficializzato un colpo dall’isola: Angelo Scalzone, dopo aver vissuto alcuni mesi con i gialloblù di Taglialatela, punta a salire in cattedra con il gruppo allenato da Raffaele Di Pasquale. E ancora, tra le trattative andate in porto e annunciate, non può passare inosservata quella relativa all’Acerrana con Alessio Befi. Primo squillo all’esordio per l’ex Palmese e Afragolese che ha deciso la sfida del San Costanzo nell’infrasettimanale contro il Givova Capri Anacapri. Un colpo di testa allo scadere ha consegnato al Toro tre punti vitali. L’esperto goleador, inoltre, ha vinto il duello a distanza con un altro protagonista di questa sessione invernale di calciomercato: Michele Mosca. Autore di una dilagante prova col sodalizio del presidente Raiano (40 gol stagionali nel 2021/22, di cui 31 in campionato che hanno contribuito alla promozione diretta in Eccellenza), la prima punta è approdata in quel di Capri per mettersi agli ordini di Gennaro Monaco. Dicembre scoppiettante in campo e sul mercato, il girone di ritorno promette spunti importanti per i reparti offensivi delle formazioni napoletane.