Eccellenza - Ufficialità per Pompei e Acerrana, l'Ercolanese sceglie il mister e il Casoria fa registrare il primo acquisto

Continua a muoversi il mercato di Eccellenza, il Pompei di Francesco Mango è protagonista assoluto in questo momento. Dopo gli annunci degli ultimi giorni, i rossoblù hanno ufficializzato altri due calciatori. Il centrocampista Antonio Tarascio, proveniente dall’esperienza vittoriosa con il San Marzano, firma il contratto che lo lega al sodalizio pompeiano: “Sono molto contento per questa nuova avventura in una piazza così importante come Pompei. Voglio ringraziare il presidente Francesco Mango, il direttore Roberto Guadagnuolo e il mister Maradona per la possibilità che mi hanno dato di far parte di questo progetto. Non vedo l'ora di iniziare e dare il meglio di me”. Anche l’ex compagno, Giuseppe Nuvoli, segue il blocco San Marzano nella nuova avventura al Bellucci: “Sono contento di far parte del Pompei. È stata una scelta facile da prendere quando ho conosciuto progetti e ambizioni della società. Ritrovo diversi compagni dello scorso campionato e questo non può essere che un vantaggio per noi. Da spettatore esterno, giocando nell’altro girone, ho visto l’entusiasmo con cui i tifosi hanno accolto il ritorno del calcio a Pompei. Speriamo quest’anno di riuscire a coinvolgerli ancora di più”.

L’Ercolanese del patron Raiano saluta Luigi Squillante, autore di un gran lavoro nella stagione chiusa con il ko nella semifinale playoff nazionale, e riparte dal tecnico Antonio De Stefano. Classe 1981 mister De Stefano vanta già diverse parentesi in panchina tra Serie D, Eccellenza e Promozione avendo guidato Bacoli Sibilla (vittoria campionato di Promozione), Giugliano (finale di Coppa Italia Dilettanti Regionale), Albanova (vittoria campionato di Promozione) Real Agro Aversa (salvezza in Serie D), Nola, Savoia.

Doppio colpo per la Real Acerrana con l’under Giuseppe Cesarano che va a rinforzare la corsia sinistra e il jolly Giuseppe Onda per l’attacco di Sannazzaro. Il primo colpo estivo per il Casoria porta il nome di Mario Severino: il direttore sportivo Nardiello ha completato l’operazione per il difensore ex Portici, pedina dunque nel reparto arretrato per Perrella.