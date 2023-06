Santa Maria la Carità, pronto un altro rinforzo per la squadra di Di Nola

Un difensore in arrivo agli ordini di mister Mario Di Nola. Il Santa Maria la Carità, con lo sguardo orientato alla prima partecipazione in Eccellenza, prosegue nel lavoro di potenziamento della rosa. Tante trattative in fase di definizione per l’organico sammaritano, vicino al tesseramento di Valerio Esposito. Il difensore, ex Turris, Nola, Portici, Acerrana e Atletico Calcio, è prossimo a rinforzare il reparto arretrato del club: accordo ad un passo per il classe ’93 che difenderà i colori rossazzurri.