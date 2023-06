Conferme e mercato, il Santa Maria la Carità non si ferma: tre operazioni in dirittura d'arrivo

Il progetto Santa Maria la Carità per l’Eccellenza ha preso il via. La società, dopo aver conquistato con pieno merito la promozione nella massima competizione regionale, ha affidato le chiavi della panchina a mister Mario Di Nola. Un profilo esperto per la categoria che sarà chiamato a trainare il lavoro tecnico e a concretizzare sul campo l’opera d’allestimento della rosa da parte del club. Dopo la preziosa conferma del bomber Daniele Farriciello, che indosserà anche la fascia da capitano, altri cinque calciatori hanno avuto l’ok per la permanenza alla corte di Di Nola: Angelo Tarallo, Niccolò De Simone, Francesco De Caro, Francesco D’Oriano e Catello De Simone. Una buona base sulla quale costruire la squadra del futuro.

Il Santa Maria la Carità però non intende fermarsi e sta portando avanti una serie di trattative per potenziare ulteriormente il gruppo. Operazioni ben avviate e in dirittura d’arrivo. Il primo nome è quello di Carmine Sannino, centrocampista del Sorrento, protagonista dell’avventura con la maglia del Vico Equense. Più esperienza, ancora in mezzo al campo, sarà portata da Fiore Ammaturo, al Villa Literno nella seconda parte della scorsa stagione. Più estro invece per Gerardo D’Oriano, profilo più offensivo e proveniente dal Real Aversa.