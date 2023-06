Santa Maria la Carità, mercato sempre vivo: altre tre trattative in stato avanzato

Triplo colpo in arrivo per il Santa Maria la Carità che, dopo aver definito le operazioni per Sannino, Ammaturo e D’Oriano, ha messo nel mirino altri calciatori per rinforzare la rosa che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza. Il club rossazzurro sta lavorando, infatti, per affidare al nuovo allenatore un organico pronto e competitivo per la massima competizione regionale. Si avvicina a grandi passi Gaetano Correale, protagonista della parentesi con la casacca del Vico Equense. Mister Mario Di Nola, dopo la stagione con il Sant’Antonio Abate, ritroverà anche Simone La Torre e Ciro Maravolo. Operazioni ben impostate e in fase avanzata, attesa l’ufficialità già nei prossimi giorni.