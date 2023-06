Real Forio, conferma anche per Iandoli: "Per me è un privilegio continuare a difendere questi colori"

Una nuova conferma nello scacchiere del prossimo anno, un'altra certezza per mister Angelo Iervolino e per il Real Forio del futuro. Il portiere Piero Iandoli resta sull'isola e continuerà a difendere lo specchio biancoverde: "Piero Iandoli, il numero uno della scorsa scorsa stagione, rimarrà in biancoverde. Arrivato appena lo scorso anno all’ombra del Torrione, Iandoli ha conquistato immediatamente la fiducia della guida tecnica, grazie alle sue indiscutibili doti. Impiegato sempre titolare nel campionato appena concluso (ad eccezione della gara di Coppa con l’Atletico Calcio), Iandoli ha dimostrato, a dispetto della giovane età (20 anni da compiere a luglio), grande affidabilità e reattività tra i pali".

Queste le parole di Iandoli: "Sono davvero contento: avere la possibilità di difendere ancora i colori biancoverdi è per me un privilegio. Sono determinato e darò il massimo per raggiungere, insieme al mister ed ai compagni, gli obiettivi prefissati dalla società".