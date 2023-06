Real Forio, primo colpaccio: Guatieri resta in biancoverde. L'esterno d'attacco: "Sono felice, la mia è una scelta di cuore"

Prima conferma nel gruppo-squadra della prossima stagione, il Real Forio supera la concorrenza del mercato e si assicura la permanenza di Pietro Guatieri agli ordini di mister Angelo Iervolino. Trattenere un calciatore come l'esterno d'attacco è la conferma della crescita del progetto biancoverde. Le ambizioni all'ombra del Torrione sono importanti, gli isolani battono la concorrenza interessata al cartellino del giocatore:

"È Pietro Guatieri il primo calciatore riconfermato in casa Real Forio 2014. Arrivato in biancoverde nello scorso mese di dicembre (fu il regalo di Natale del presidente Luigi Amato alla tifoseria foriana), Guatieri ha subito catturato la simpatia e la stima degli sportivi foriani ed isolani grazie alle sue indiscutibili doti. Attaccante esterno, giocatore di grande rapidità e dal dribbling ubriacante, è dotato anche della giusta cattiveria negli ultimi metri: in circa 4 mesi all’ombra del Torrione ha totalizzato ben otto reti (di cui alcune pesantissime, come la decisiva rete in casa del Villa Literno) e ben quattro assist. Pietro Guatieri è senza dubbio un lusso per l’Eccellenza. Non a caso in carriera ha collezionato oltre 110 presenze in Serie D, vincendo anche i play off, sempre di quarta serie, con l’Imolese. Ha inoltre giocato nel Novara (club in cui è cresciuto), Spoleto, Levico Terme, Sammaurese, Borgosesia. Numerose ed importanti le società che, nelle scorse settimane, hanno mostrato interesse per l’attaccante foriano. Grazie all’importante sforzo della società e del presidente Luigi Amato, la diciassette biancoverde continuerà ad essere indossata da Pietro Guatieri".

Queste le prime dichiarazioni del calciatore: "Sono felice di proseguire la mia avventura a Forio. La mia è una scelta di cuore e non ho dimenticato l’eccezionale trattamento che mi è stato riservato a Forio. Grazie allo sforzo del presidente Amato e del Direttore Manna siamo riusciti a trovare un accordo e sono davvero entusiasta. Darò il massimo per la maglia biancoverde e mi auguro ci attenda una stagione ricca di soddisfazioni".