Calciomercato Eccellenza - Puteolana e Santa Maria la Carità scatenate, il Nola riparte da Sanchez. Ufficialità per Ercolanese, Savoia e Mariglianese

Trasferimenti, acquisti e partenze: continua il lavoro sul mercato per le squadre di Eccellenza. Tra le formazioni più scatenate c’è la Puteolana che, negli ultimi giorni, ha annunciato la definizione di una serie di operazioni in entrata. Rinforzato il centrocampo con gli innesti in squadra di Vittorio Palumbo, Mario Vitale, Antonio Calone, Nicolas Pesce e Giuseppe Tanchino. Preso altresì il duttile Lorenzo Di Finizio, Fabio Laringe e Vincenzo Pisani potenziano il reparto offensivo a disposizione di mister De Michele. Fumata bianca per l’estremo difensore Mario Russo, la batteria dei portiere si completa con Giuseppe De Bellis e Andrea Pirone. Tantissimi affari per il Santa Maria la Carità, il tecnico Di Nola può contare sui difensori Valerio Esposito, Giuseppe Esposito, Francesco Carotenuto e Francesco D’Oriano. A centrocampo ci sono Carmine Sannino, Simone La Torre, Fiore Ammaturo, Luigi Giardullo e Giovanni Schettino. Il roster dei portieri è composto da Catello De Simone e Francesco Borrelli, sulle corsie offensive invece arrivano le firme di Angelo Tarallo e Carmine Senatore. Ingaggiato Ciro Maravolo per l’attacco, Daniele Farriciello prosegue da bandiera e capitano.

L’Ercolanese conferma l’esterno difensivo Kevin Amoriello. I granata si assicurano Sergio Barone Lumaga in mediana, il portiere Diego Santino e la coppia di attaccanti Ndiaye Mbaba-Massimo Ignazio Conte. Gli ultimi innesti del Pompei sono il promettente Antonio Salvati e il terzino Andrea Salese, conferma per Antonio Tomolillo. Il Montecalcio chiude per il portiere Cesare Scolavino e per il difensore Luca Viglietti, promossi in prima squadra Giores Costa e Andrea Scotto. L’Acerrana prende Aniello Rendina per la retroguardia e il tandem di under Christian La Rocca-Angelo Ascenzio. Quattro profili ancora agli ordini del Real Forio: Pasqualino Accurso, Alessio Cerase, Gabriele Sirabella e Francesco Iacono restano in biancoverde. Il Sant’Antonio Abate conferma gli under Christian Orlando, Ciro Di Riso e Gaetano Orlando. Gli innesti sono Vincenzo Colantuono, Ciro Ferrara, Franco Gallini. Permanenza in team pure per Nicola Balzano. I giallorossi, come annunciato dalla società, disputeranno le partite casalinghe allo Stadio Comunale di Santa Maria la Carità a causa dei lavori al Varone.

Il Nola ha il suo mister: si tratta di Luigi Sanchez, reduce dall’esperienza con l’Angri. Il Givova Capri Anacapri consolida la difesa con Pasquale Campanile e Pasquale Somma, a difendere lo specchio c’è Marco Torino. A centrocampo accordo con Vincenzo Scognamiglio, colpi super con Diego Ciranna, Ivan Oliva e Nicolas Navarrete. Confermati Michele Mosca, Giuseppe Solitro, Armando De Martino e Alessandro Tassiero. Il Savoia, passato all’allenatore Alfonso Pepe, raggiunge l’intesa con Ali-Mohamed Khelil Safi, Mohamed Djilali Ghomari Wissam, Patrick Maxime Mielle Bastien, Domenico Orta, Antonio Amoroso, Giuseppe Delle Curti e Piersilvio Acampora. Marco Mola e il ritorno di Gianfranco De Rosa sono le ufficialità del Quarto Afrograd. I difensori Crescenzo Iammarino e Nicola Longobardo arricchiscono il Rione Terra, per l’attacco flegreo c’è Giuseppe Caldiero.

La Mariglianese si assicura la firma del vecchio blocco: Luigi Rinaldi, Alessandro Oliva, Mario Cappa, Salvatore Bacio Terracino, Aniello Ciaravolo, Francesco Pio Russo, Ciro Autiero e Luigi Fiorillo. Gli acquisti sono il portiere Alessio Cafariello, i terzini Giuseppe Abruscato e Alessandro Galano, il difensore Antonio Granata, i centrocampisti Pietro Visciano, Luca Cigliano e Andrea Battaglia, gli esterni Salvatore Moccia e Alan Arario.