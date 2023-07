Calciomercato Eccellenza - Pompei, arrivano Riccio e Simonetti. Akrapovic all'Acerrana, il Givova Capri Anacapri sceglie l'allenatore

Una doppia ufficialità per il Pompei di Francesco Mango. Dopo aver annunciato Di Girolamo e Caso Naturale, la formazione rossoblù si è assicurata le prestazioni di altri due calciatori reduci dalle promozioni in Serie D con le rispettive squadre. Altro colpo dal San Marzano, arriva al Bellucci l’esperto difensore centrale Stefano Riccio: “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, che ha un fascino particolare per tanti motivi. Qui ci sono tutti i presupposti e le componenti giuste per divertirci e far divertire i tifosi, scrivendo insieme un capitolo importante in una città come Pompei famosa in tutto il mondo. Grazie al presidente, al direttore e al mister per questa opportunità. Ci vediamo presto”. Completato inoltre il tridente offensivo, con Ciro Simonetti che ha salutato l’Ischia pochi giorni fa per accasarsi in rossoblù: “Arrivo in una piazza molto ambiziosa e calorosa, che sicuramente aspira ad altre categorie. Noi cercheremo di esaudire il loro desiderio. Voglio ringraziare il presidente Mango, il direttore Guadagnuolo e il mister Maradona per la fiducia datami. Arrivo a Pompei con un anno di ritardo, ma non è mai troppo tardi. Spero che i tifosi anche quest'anno ci siano vicini, per darci quella spinta in più per portare in alto il Pompei”.

La Polisportiva Acerrana ha ufficializzato l’innesto di Aaron Akrapovic, centrale classe ’94 che ha appena chiuso la sua esperienza triennale col Napoli United di cui è stato capitano totalizzando 61 presenze e due gol. Il Givova Capri Anacapri ha annunciato l’approdo sull’isola di Felice Rea nel ruolo di allenatore della prima squadra. L’ex allenatore del Pomigliano guiderà gli azzurri: “Sono felice e orgoglioso di questa opportunità concessami da una società molto ambiziosa.Le persone che ho trovato si sono dimostrate da subito eccezionali, si vede quanto amano la propria squadra. Sono uno che parla poco, preferisco far parlare il campo attraverso il lavoro quotidiano, che è la medicina a tutto. Auguro a tutti, staff, giocatori e tifosi un anno di grandi soddisfazioni”. Un portiere in arrivo per il Santa Maria la Carità di mister Di Nola: firma attesa nei prossimi giorni per Francesco Borrelli portiere classe ’99, prodotto del settore giovanile della Juve Stabia. Nella sua carriera esperienze anche con Campobasso, Battipagliese, Pavia, Vico Equense lo scorso anno con il Massa Lubrense.