Il Pompei punta forte sul suo bomber: Malafronte verso la permanenza

Leader, spesso con la fascia al braccio, e attaccante difficilmente rintracciabile per qualità e spessore in campo. Alessandro Malafronte è stato tra i calciatori più rappresentativi dell’ultima stagione del Pompei, chiusasi con l’epilogo amaro della sconfitta contro l’Ercolanese nella finale playoff del Girone A di Eccellenza. L’annata dei rossoblù è stata però positiva, è mancato qualche guizzo per centrare la promozione diretta, ma il club di patron Francesco Mango ha messo in luce diversi elementi eccellenti. Tra i tanti c’è sicuramente il goleador classe 1991 che, già protagonista in passato con altre maglie, ha catturato la scena a suon di prestazioni e gol. Terzo gradino del podio nella speciale classifica dei marcatori del campionato, condiviso con Simonetti a quota 19, il centravanti in maglia numero 9 è andato a segno anche quattro volte in Coppa Italia. Numeri notevoli che confermano le grandissime potenzialità in area di rigore. E il Pompei ha piena intenzione di blindarlo. Secondo le ultime indiscrezioni, Malafronte potrà continuare ad illuminare il palcoscenico del Bellucci e della regione con la casacca rossoblù. Le parti sono a lavoro per la permanenza, con Diego Armando Maradona Jr che potrà contare sulle caratteristiche dell’ex Scafatese per un reparto avanzato che si prospetta esplosivo.