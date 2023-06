Pompei, si lavora al colpo in attacco: Caso Naturale verso i rossoblù

Un duttile esterno offensivo, con capacità anche da prima punta all’occorrenza, per il Pompei di Diego Armando Maradona Jr. Il club del presidente Francesco Mango è prossimo alla chiusura per l’affare Vincenzo Caso Naturale. Il calciatore napoletano, reduce dall’esperienza con la casacca della Nocerina dallo scorso dicembre, è vicino al sì al sodalizio rossoblù. Per l’ex Afragolese, Giugliano e Savoia, tornare in Eccellenza non sarebbe un ostacolo: dopo l’avventura con la maglia rossonera, il trentatreenne è pronto ad accettare un altro progetto importante. E il Pompei, che sta allestendo una squadra importante per il futuro, sta definendo la trattativa per arrivare alla fumata bianca.