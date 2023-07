Eccellenza - Doppio innesto per il Pompei, un difensore per l'Acerrana. Ufficiale Montecalcio, c'è l'iscrizione

Due nuovi volti per lo scacchiere il Pompei di Maradona Jr. Il club rossoblù, dopo aver raggiunto una serie di accordi nelle scorse settimane, si è assicurato le prestazioni di altri due calciatori. Fumata bianca per il terzino destro Dario Balzano, nella scorsa stagione impegnato in Eccellenza fra Ercolanese e Savoia: “Sono onorato di far parte di questa meravigliosa squadra. Qui a Pompei ci sono tutti i presupposti per fare bene e divertirci. Voglio ringraziare il presidente Mango, il DS Guadagnuolo e il mister Diego Maradona che mi hanno dato questa opportunità. Non vedo l’ora di iniziare per ripagare la loro fiducia. Nell’attesa faccio un in bocca al lupo a tutti i rossoblù”. A Pompei arriva anche il centrale Luigi Velotti, reduce dalla straordinaria esperienza con la casacca del San Marzano: “Sono contentissimo di vestire questa maglia. Ho avuto anche altre richieste ma ci tenevo troppo a giocare a Pompei, sia per il progetto che per il presidente Mango. Siamo dello stesso quartiere, conosco da tempo impegno e passione che mette nelle sue squadre. Grazie a lui, al direttore e al mister che mi hanno portato qui. Non vedo l’ora di cominciare e scendere in campo. Ritrovo tanti giocatori con cui ho giocato o che conosco bene. Sarà sicuramente un punto a nostro favore”.

Doppio acquisto per il Rione Terra, atteso da neopromosso nella massima serie regionale. Il rinforzo è tra i pali con Emanuele Casolare, estremo difensore classe 2000, che andrà a vestire la casacca dei flegrei. A centrocampo c'è la stretta di mano con Lorenzo Castaldo. L’Acerrana chiude il negoziato per Francesco De Giorgi, il difensore ritrova il ds Stiletti dopo la parentesi con la Mariglianese (promozione e salvezza in biancazzurro, ndr) e Pompei nella seconda parte di stagione. Il jolly di Angelo Iervolino resta al Real Forio, il club biancoverde ha annunciato la conferma di Giovanni Filosa all’ombra del Torrione: “Non posso che ringraziare il Real Forio 2014 per avermi offerto la possibilità di indossare la maglia biancoverde anche per la stagione calcistica 2023/24. Mi auguro di ripagare la fiducia nei miei confronti e della quale sono immensamente grato. Darò ogni giorno il massimo affinché il club possa raggiungere grandi traguardi”.

Il Montecalcio riparte dall’Eccellenza, il team flegreo si è iscritto ufficialmente al prossimo campionato. È stato ratificato lo scambio di titoli con l’Ercolanese 1924 del presidente Cucciniello. La squadra di conseguenza farà parte dell’organico di compagini che parteciperanno alla massima competizione regionale. Entusiasta il presidente Capuano: “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, siamo ufficialmente iscritti al campionato di Eccellenza. Siamo già a lavoro per costruire una rosa di livello, vogliamo ben figurare e non essere la cenerentola del campionato. Monte di Procida merita di poter essere ai vertici del calcio campano”.