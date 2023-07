Calciomercato Eccellenza - Pompei formato “vittoria”, Acerrana scatenata. Conferme e acquisti per Ercolanese e Quarto Afrograd

Un centrocampista per il Pompei di Diego Armando Maradona Jr. Kelvin Matute, reduce dalla vittoria del campionato con l’Ischia, raggiunge Ciro Simonetti nello scacchiere rossoblù. Il classe ’88 ha collezionato in carriera oltre 240 presenze tra Serie B e C, trionfando anche nei campionati dilettantistici: “Ho accettato Pompei perché mi piacciono le sfide. Sono una persona che dà sempre tutto sé stesso, gioco per vincere e do il massimo. Non posso dire già da ora se vinceremo, ma so che in questa squadra metteremo tutti il massimo impegno per raggiungere i nostri obiettivi. È sempre il campo alla fine a parlare. Noi dovremo essere bravi a farci trovare pronti, restando umili, rispettando gli avversari, ma dimostrando tutto il nostro valore. Sarebbe bello dare ulteriori soddisfazioni a questa piazza e soprattutto al presidente. Se lo meritano”. Il Pompei ha annunciato anche il via alla campagna abbonamenti per le 17 partite casalinghe, il prezzo è di 120,00 €, con un risparmio di 50,00 € rispetto all'acquisto dei singoli biglietti. Prezzo ridotto per le donne: 100,00 €.

Rinforzi altresì per la Polisportiva Real Acerrana 1926: preso il duttile esterno Ndiogou Ndiaye, protagonista con Real Aversa e Nola nella scorsa annata. A centrocampo c’è la firma di Giovanni Liberti, interno classe 1996: l’ex Pomigliano e Savoia è un elemento che fa dell’interdizione e dell’inserimento in zona offensiva i suoi punti di forza. Il Toro riabbraccia il portiere Tommaso Merola, tra gli autori della stagione 2020-21, culminata nella finalissima playoff persa a San Giorgio, col sogno della Serie D sfumato sul più bello. Ufficialità in casa Ercolanese: colpo in attacco con l’esterno offensivo Vincenzo Basso. Rinnovano il centrocampista Paolo Borrelli e il difensore Gennaro Caccia. Il Quarto Afrograd accoglie Giuseppe De Fenza e Marco Conte. Resta in terra flegrea Carlo Gioielli. Il Montecalcio comunica il rinnovo di mister Gennaro Illiano.

Doppio annuncio per il Givova Capri Anacapri. Resta nel gruppo isolano Luigi Buondonno, per la quinta stagione in azzurro: “Sono sicuramente felice. Ormai considero questa società la mia seconda casa. Lo scorso anno non è stato perfetto, per questo ho voglia di rivalermi e desidero trasmettere questo valore a tutti i miei compagni. L’obiettivo è quello di crescere ed alzare l'asticella. A livello personale spero di fare qualche gol in più rispetto allo scorso anno, prometto impegno e sacrificio. Ringrazio la società per la fiducia”. In zona offensiva si registra l’acquisto di Giovanni Mauro, classe 2001: “Ho accettato subito l’offerta del Givova Capri Anacapri. Lo ritengo un progetto ambizioso ed importante e per me rappresenta un nuovo inizio. Ho una grande voglia di mettermi in gioco, non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con Mister Rea. Un saluto a tutti i tifosi”.