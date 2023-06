Padin corteggiato da mezza Italia: tante squadre interessate all'ex bomber dell'Ischia

Un centravanti moderno che ha attirato i riflettori di una buona parte della Penisola. L'avventura di Franco Padin con la maglia dell'Ischia si è conclusa qualche settimana fa, con il mancato accordo e le sirene di mercato che sono diventate insistenti. Per l'attaccante, tra i protagonisti della promozione gialloblù in Serie D con quindici gol messi a segno nel Girone A di Eccellenza, sono arrivate numerose richieste. Alcune in fase di valutazione, altre rispedite al mittente dal bomber italo-argentino. In giorni recenti si è fatta avanti l'ipotesi di una permanenza sull'isola, con il Real Forio intenzionato a garantirsi una somma importante di reti per il prossimo campionato. Secondo quanto raccolto, però, c'è molta distanza e l'intesa ad oggi non è stata raggiunta. Inoltre, i contatti sono diminuiti e, di conseguenza, la trattativa è in una fase di stand-by. L'intenzione di Padin è quella di restare ancora in Campania e confrontarsi con uno scenario sempre competitivo: tra le squadre napoletane c'è da registrare l'interesse dell'Acerrana. Tuttavia, come raccontato, c'è la fila di compagini sul goleador: tre dalla Calabria, due dalla Sicilia, una da Abruzzo e Toscana. Un futuro tutto da scrivere per il classe '94, chiamato a decidere nei prossimi giorni.