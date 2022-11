Calciomercato Eccellenza - Colpaccio Ischia, preso Brienza. Un nuovo arrivo anche per lo Sporting Club Ercolanese

Colpaccio per l'Ischia di Enrico Buonocore che, a poche ore dalla partita contro la Montecalcio, si assicura le prestazioni di Franco Brienza. L'ex Palermo e Bari, originario proprio dell'isola, vestirà la casacca gialloblù: "Franco Brienza è un nuovo calciatore dell’Ischia! Dopo una lunga carriera vissuta ad altissimi livelli, fino a raggiungere il traguardo della Nazionale, il fantasista classe 1979 ha deciso finalmente di sposare il progetto gialloblù del presidente Pino Taglialatela e di indossare così la maglia della squadra della sua isola. Brienza già da qualche tempo si stava allenando con la squadra di Enrico Buonocore ed è già un punto di riferimento per tutti i suoi compagni. Già da domenica, in occasione della partita contro il Montecalcio, darà il suo prezioso contributo anche in campo".

In casa Sporting Club Ercolanese, invece, arriva l'ufficialità del tesseramento di Arthur Rodrigues Contarín, profilo offensivo sudamericano: "La S.C. Ercolanese è lieta di annunciare un nuovo rinforzo per la rosa a disposizione di mister Ambrosino. Vestirà la maglia granata Arthur Rodrigues Contarín ('02), giovane brasiliano che può agire da esterno d'attacco ma sa anche ricoprire i ruoli di mezz'ala e/o trequartista. Per lui diverse esperienze nei campionati giovanili brasiliani con le maglie di Uberaba, Atletico Tres Coraçoes, Serranense, União Suzano e Futgol-MG. Contarín, che già si allena con la squadra da qualche mese, sarà il secondo brasiliano (il primo fu Fabio Montezine) a vestire la maglia dell'Ercolanese. La società tutta accoglie con un caloroso benvenuto il giovane calciatore nella famiglia granata".