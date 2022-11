Calciomercato Eccellenza - Una big del Girone A si muove per De Simone: la decisione dell'Ischia

Il campionato di Eccellenza si avvicina alle battute conclusive del girone d'andata. In attesa degli ultimi verdetti prima di un bilancio parziale della fase iniziale della stagione, le squadre napoletane si guardano intorno in vista dell'apertura della finestra invernale di calciomercato. Uno dei calciatori più osservati del panorama dilettantistico campano è Gennaro De Simone, centrocampista dell'Ischia e reduce da una crescita importante sotto gli insegnamenti di Enrico Buonocore. Dopo le marcature pesanti contro il Real Forio nel derby e nel big-match col Pompei, il centrocampista sarebbe finito nel mirino dei top team della competizione. Una big su tutte, nel Girone A, avrebbe fatto l'occhiolino al calciatore gialloblù e sarebbe disposta a mettere sul piatto un'offerta convincente. Il calciatore, dal canto suo, potrebbe decidere di accettare la nuova destinazione e ritornare sulla terraferma. Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive in tal senso, il club di Taglialatela - in caso di cessione - andrebbe ad operare sul mercato alla ricerca di un valido profilo in quella determinata zona di campo.