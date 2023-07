Calciomercato Eccellenza - Casoria, Real Forio, Acerrana ed Ercolanese: raffica di ufficialità. Movimenti per Savoia e Sant'Antonio Abate

Calciomercato di Eccellenza movimentato nelle ultime ore, tanti gli acquisti e le ufficialità per le squadre napoletane. Il Casoria, che ha dato il via al nuovo progetto nelle scorse settimane, cala la manita. Il club viola si assicura le prestazioni dei difensori Antonio Terracciano e Domenico Rega, dei centrocampisti Giovanni Grieco e Alessandro Foti, dell’attaccante Armando Guglielmo. Un gradito ritorno per l’Ercolanese, con Giuseppe Sannino che torna a vestire la casacca granata: il metronomo in mediana va a rinforzare lo scacchiere. Per i vesuviani anche un duttile difensore, preso Pasquale Menna. Nel pacchetto arretrato resta Davide Esperimento, leader ed elemento di valore, protagonista assoluto nell’ultima annata.

Anche sulle isole si registrano avvicendamenti. Il Givova Capri Anacapri annuncia il suo direttore sportivo: si tratta di Pietro Varriale. In azzurro, per la terza stagione di fila, resta il centrocampista Palmiro Esposito. “Sono felice di poter difendere ancora questi colori. La Società non mi ha fatto mai mancare la sua fiducia, specialmente nei momenti difficili. Qui mi sono subito sentito a casa. Non vedo l’ora di scendere in campo e di mettermi a disposizione del Mister e dei compagni per portare il GCA più in alto e possibile”. A disposizione di mister Rea ci sarà altresì Alessandro D’Andrea: “Con questa Società non è stato difficile creare da subito un bel rapporto, per questo sono particolarmente felice della conferma e della rinnovata fiducia. Sono certo che riusciremo a fare cose importanti e non vedo l'ora di mettermi in gioco”. Intanto anche ad Ischia continua il lavoro di rinnovamento, con il Real Forio scatenato: confermati gli under Raffaele Aiello, Antonio Castagna, Andrea Di Meglio e Vincenzo Peluso. Presi il polivalente Omar Boussaada per il pacchetto arretrato e l’attaccante argentino Nicolas Musso.

Il Quarto Afrograd acquista Diego Giachero, classe '89, cresciuto nelle giovanili del Lanus e poi in giro per il Sudamerica e per l’Europa. La scorsa stagione sportiva ha giocato in Sardegna con la Macomerese. Tre ufficialità per l’Acerrana: la mediana s’impreziosisce con Manuel Lettieri, in attacco c’è la firma di Manuel Guillari e in difesa approda Carmine Padovano. Per il Savoia quattro annunci in meno di un giorno: confermato Vincenzo Masi, vestiranno il biancoscudato Vincenzo Imbimbo, Raffaele Auriemma e Giuseppe Manna. Il Sant’Antonio Abate sceglie il nuovo allenatore: panchina affidata a Fabrizio Daghio. Antonio La Torre continua nel ruolo di direttore sportivo, rinnovato l’accordo con l’esterno d’attacco Francesco Pio Orlando.