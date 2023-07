Calciomercato Eccellenza - Varsi al Pompei, l'Acerrana prende Aracri e Spinola va alla Mariglianese. Colpo Prisco per la Puteolana

Un colpo da novanta per il Pompei di Diego Armando Maradona Jr. La squadra rossoblù si è assicurata le prestazioni di Alfredo Varsi, eclettica ala destra, classe ’94 e reduce dal biennio importante con la maglia dell’Angri: “Sono pronto per questa nuova sfida, felice ed onorato di entrare a far parte della famiglia Mango in quel di Pompei. Conosco la maggior parte dei compagni di squadra e so per certo che hanno scelto prima gli uomini e poi i calciatori. Sono carico, ci vediamo al campo per divertirci e vincere insieme”. Per il presidente Mango, nelle scorse ore, è arrivata l’ufficialità anche di Antonio Pio Botta, giovane portiere: “Sono molto felice di essere approdato a Pompei e di aver abbracciato questo progetto. Ringrazio il ds Guadagnuolo, il presidente ed il mister per la fiducia che mi è stata data. Cercherò di ripagarla in ogni occasione sudando la maglia. Non vedo l’ora che questa avventura inizi al più presto”.

Due portieri, due centrocampisti e un attaccante per il nuovo Casoria: nelle ultime ore sono stati siglati i nuovi contratti di Mario Landi, Domenico Santangelo, Alessio Foti, Giulio Giordano e Raffaele Russo. L’Ercolanese ha chiuso per l’esterno offensivo Attilio Tansella, ha confermato il difensore Manuel Matrone e il centrocampista Vittorio Sorrentino. Pasquale Pezzullo difenderà per il terzo anno di fila i colori del Givova Capri Anacapri: “Come prima cosa mi sento in dovere di ringraziare la Società per la fiducia che mi ha accordato. Sarò qui per il terzo anno di fila. Tutti sappiamo quanto sia complicato avere questo tipo di continuità in queste categorie. Ringrazio anche il Mister e la dirigenza per avermi inserito in un progetto così ambizioso. Quello che posso assicurare è che farò di tutto per ricambiare tutto questo affetto. Lotterò centimetro per centimetro per il GCA”. Conferma anche per Marco Quadro in casa azzurra: “Ho una grande voglia di ripartire e sono felicissimo di fare parte ancora di questa famiglia. Darò il massimo! Nella prossima stagione desidero affermarmi e cercare di levarmi qualche sassolino dalla scarpa. Voglio dimostrare a tutti che giocatore sono”. Il centrocampista Gerardo D’Oriano ha potenziato la rosa del Santa Maria la Carità.

Super colpo anche della Puteolana che si è rinforzata con l’innesto di Umberto Prisco, reduce dalla stagione con il San Marzano. Ritorna in granata il centrocampista Vincenzo Pontillo, confermato il difensore Ciro Amelio. Per il Savoia c’è stata la firma sul contratto del laterale offensivo Raffaele Maiorano e dell’attaccante Giosuè Boggia. Il Real Forio ha preso l’attaccante Antonio Di Costanzo: “Sono davvero contento. Ho grandi motivazioni in vista della prossima stagione. Non vedo l’ora di iniziare ed indossare la maglia del Real Forio 2014, anche perché ho avvertito subito, sin dai primi contatti, la fiducia del mister e della società”. In biancoverde altresì Kikko Arcamone, ex Ischia: “Sono molto felice di essere a Forio e ritrovare tanti amici con cui ho condiviso splendidi momenti. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura in una piazza dove l’entusiasmo sta crescendo a dismisura, e questo credo debba essere uno dei principali obiettivi della squadra: far riaccendere la passione dei tifosi del Forio e fare in modo che siano il dodicesimo uomo in campo. Il resto poi verrà da sè. Ringrazio la società, nella persona del presidente Amato, che da anni dimostra una passione ed una serietà per questo sport incredibile, valori sempre più rari nel mondo del calcio di oggi. Ringrazio il direttore Manna e il suo vice Pisani e con loro mister Iervolino che mi hanno fortemente voluto e fatto sentire importante. Non vedo l’ora di ricambiare la lora fiducia”. In difesa c’è stato l’approdo di Joaquìn Nicolàs Cabrera: “Sono molto felice di far parte del Real Forio 2014. Ringrazio il Presidente, la società, il Direttore Sportivo, l’allenatore e lo staff tecnico per avermi dato questa grande opportunità. Abbiamo bisogno del supporto di tutti i tifosi per vivere assieme una grande stagione”.

Ottimo innesto per la Polisportiva Real Acerrana che ha comunicato l’acquisizione delle prestazioni sportive di Achille Aracri, attaccante classe ’94 reduce da una stagione tra l’Afragolese e l’Angri. Un profilo di altissimo spessore per la categoria quello del fantasista partenopeo. Tre ufficialità per il Rione Terra: Pio Migliaccio, Simone Soprano e Lucky Theodor Idigbogu faranno parte del team flegreo per la prossima annata in Eccellenza. Il Sant’Antonio Abate ha confermato Emanuele Acampora e Leo Vitale, il colpo da novanta è Emilio Vanacore: classe ’99, il laterale destro vanta 107 presenze tra Serie C (57) e Serie D (50), con un totale di 7 gol. Vestirà giallorosso Simone Conte. La Mariglianese si è assicurata la permanenza di Massimo Piscopo. I nuovi volti sono Francesco Vitelli, Andrea De Iulis, Antonio Della Monica, Juri Masocco, Lionel Spinola, Gennaro Boiano e Mirko Saiz. Christian Capuano e Antonio Looz promossi dal Montecalcio in Prima Squadra. Il Nola ha scelto il responsabile dell’area tecnica, si tratta dell’ex calciatore Alfonso De Lucia.