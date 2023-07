Calciomercato Eccellenza - Guarracino e la conferma Raiola per il Pompei, colpo Acerrana in attacco. Rinforzi per Ercolanese e Real Forio

Un colpo da novanta per l’attacco di Maradona Jr, il Pompei rinforza ulteriormente l’organico con l’acquisto di Fabrizio Guarracino, ex trascinatore della Puteolana: “È stato facile per me accettare Pompei, mi ha colpito l’entusiasmo del presidente e la sua idea di fare calcio. Ringrazio il mister e il direttore, con i quali già ho avuto modo di parlare, per la fiducia che mi hanno dato. Ai tifosi chiedo di esserci vicini e tutti insieme riusciremo a raggiungere gli obiettivi. Non vedo l’ora di cominciare”. Anche una conferma per i rossoblù, Salvatore Raiola resta in forza al sodalizio del patron Mango: “Prima di tutto voglio ringraziare, per la passata stagione, tutti i miei compagni di squadra e soprattutto i tifosi. Non meno importante, il mio grazie va al presidente Mango e al direttore Guadagnuolo che, nonostante tutto, hanno creduto in me. Credo che questa società meriti di stare ad alti livelli, quindi io e tutta la squadra daremo il massimo per vincere il campionato. Vorrei dire ai nostri tifosi di essere sempre presenti al campo, perché a fine campionato festeggeremo tutti insieme”.

Mario Uliano, classe ’89, ritrova l’Ercolanese: l’estremo difensore, a distanza di sette mesi dall’ultima volta, torna a vestire la casacca granata. Acquisto di spessore anche per la Polisportiva Real Acerrana che comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di Salvatore Elefante, esterno d’attacco classe ’95 tra i protagonisti dell’ultima cavalcata del San Marzano con 16 gol messi a segno. Il Quarto Afrograd affida il ruolo di direttore sportivo a Salvatore Sansone, mentre il Real Forio si assicura l’esterno basso Simone D’Alessandro: “Sono molto felice di essere a Forio e non vedo l’ora di conoscere quanto prima i miei nuovi compagni ed il mister. Sono molto motivato e sono sicuro che ci attende una grande stagione. Ringrazio la società per l’occasione che mi è stata data e mi impegnerò per ripagare la fiducia sul campo”.

Definito l’organigramma della Mariglianese del presidente Santolo Nappi. Il dirigente che si occuperà dell’area tecnica è Mario Polverino. Giacomo Polverino invece è l’allenatore della prima squadra, affiancaoto dal vice Marco Bottone.