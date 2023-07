Eccellenza - Platone allenatore del Quarto Afrograd. Due acquisti per il Pompei, due difensori per l'Acerrana

Un’altra giornata di ufficialità per le squadre impegnate nel prossimo campionato di Eccellenza. Il Quarto Afrograd ha annunciato il suo allenatore, panchina a Vincenzo Platone, classe '84, calciatore con il Napoli in serie B poi tanta Lega Pro (Teramo, Reggiana, Nocerina, Avellino, Potenza) e serie D (Casertana, Aversa Normanna, Agropoli, Grosseto, Cavese). Inizia invece la sua carriera da allenatore come apprendista al Chelsea di Sarri. In seguito allena U16, U17 e Primavera della Casertana prima di diventare vice-allenatore in Lega Pro di Imolese e Cavese. Il Rione Terra Calcio Sibilla annuncia il terzo colpo: accordo raggiunto per assicurarsi le prestazioni del centrocampista Stefano Agrillo. La Polisportiva Real Acerrana chiude per Nicola Lagnena, centrale difensivo che ha militato con Villa Literno e Maddalonese nella scorsa stagione, e per Luigi Di Cristofaro, terzino classe 2004.

Ancora rinforzi per il Pompei. Arriva il duttile difensore Andrea Avella, reduce dall’avventura con la Puteolana: “Sono contento di iniziare questa nuova avventura. Sono a Pompei per vincere. Lo meritano il presidente, la società, la squadra, i tifosi. Sono carico a mille e non vedo l’ora di cominciare sul serio a scendere in campo”. A centrocampo c’è la firma di Vincenzo Marzano, protagonista nella trionfale stagione del San Marzano: “Ritrovo a Pompei tanti compagni della scorsa stagione, speriamo porti bene. Il presidente Mango è stato fin da subito chiaro sugli obiettivi della società. Diretto, deciso, con l’idea di vincere. Ho subito fatto mio questo progetto. Sono impaziente di conoscere il mister da vicino e mettermi al lavoro. Già so che daremo tutti il massimo in ogni allenamento o partita, che affronteremo ogni gara come se fosse una finale. Penso che vincere qui, in una città conosciuta in tutto il mondo, debba essere sicuramente emozionante. Chiedo ai tifosi di essere ancora più calorosi e numerosi dello scorso campionato. Noi onoreremo al meglio questa maglia”.