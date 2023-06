Maradona Jr pronto a tornare in panchina dopo l'esperienza con il Napoli United

Diego Armando Maradona Jr. si prepara al ritorno in panchina. Dopo aver chiuso la parentesi con il Napoli United, anzitempo rispetto alla fine della stagione, l’allenatore è pronto a ripartire. Il Pompei, archiviata l’avventura con Giovanni Masecchia e il suo staff, è alla ricerca di un nuovo profilo per la guida della prima squadra. Con l’ambizione e le importanti prospettive del presidente Francesco Mango, il club rossoblù - che ha ufficializzato altresì il direttore sportivo Roberto Guadagnuolo e il direttore generale Armando Mango - si è messo a caccia del futuro tecnico. La prima idea riguarda proprio Maradona jr., già nelle prossime ore potrebbero esserci novità in merito. In seguito all’annuncio del mister, la società si porterà avanti con il lavoro per quanto concerne la costruzione della rosa. La dirigenza sta operando a fari spenti e ha individuato alcuni calciatori che potrebbero alzare ulteriormente il tasso qualitativo del gruppo. In casa Pompei l’obiettivo è migliorare l’ultima annata, terminata con la scottante sconfitta nella finale playoff del Girone A di Eccellenza contro l’Ercolanese.