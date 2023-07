Longo e De Simone rinforzi per l'Acerrana, il Pompei annuncia Caso Naturale

Un doppio colpo per l’Acerrana. Il direttore sportivo Orlando Stiletti, con il budget stabilito dalla società granata, ha regalato due pedine di spessore a mister Giovanni Sannazzaro. Il Toro infatti si è assicurato le prestazioni di Michele Longo e Gennaro De Simone. Per l’attaccante si tratta di un ritorno, la scorsa stagione è stato protagonista con le maglie di Ercolanese ed Ischia. In gialloblù ha contribuito al raggiungimento della Serie D a suon di prestazioni e gol. Longo, che ha vestito anche le maglie di Insieme Formia ed Afragolese in Serie D, è ormai una punta tra le più esperti della categoria, avendo militato in precedenza con Frattese, Mondragone, Virtus Volla, Albanova, Sibilla Flegrea, Casoria e Real Forio. Il centrocampista De Simone, prodotto del settore giovanile del Napoli, dopo aver chiuso la sua avventura in azzurro, ha trascorso diverse annate in D con le maglie di Turris, Folgore Caratese, Olympia Agnonese e Sarnese. Si è rimesso in gioco in Eccellenza approdando all'Albanova e alla Palmese, prima di vivere una stagione top con la Puteolana. Poi la chiamata di una big come l'Ischia e il passaggio nel mercato invernale ai rossoblù del Bellucci, con una trattativa condotta dal ds Stiletti.

A Pompei intanto è tempo di una nuova ufficialità: è fatta per l’arrivo di Vincenzo Caso Naturale. Esterno offensivo adattabile anche come prima punta reduce dall’esperienza con la maglia della Nocerina, il classe ‘90 ha deliziato in serie D e Eccellenza i tifosi di Afragolese, Savoia, Giugliano, Casalnuovo, Herculaneum, Atletico Vesuvio. Queste le sue prime dichiarazioni da giocatore pompeiano: “Sono onorato di far parte di questa squadra. Voglio ringraziare principalmente il presidente Mango, che mi ha voluto fortemente nel suo team, l’allenatore Diego Maradona, il direttore sportivo Guadagnuolo e gli altri membri della società. Sono impaziente di scendere in campo con questi colori”.