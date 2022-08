L'Afragolese puntella l'organico: a centrocampo arriva Volpicelli

Prosegue il lavoro dell'Afragolese in vista del prossimo campionato di Serie D. La squadra rossoblù, candidata tra le protagoniste del torneo, continua a muoversi sul mercato. In serata, infatti, è arrivata l'ufficialità del tesseramento di Giovanni Volpicelli. Il centrocampista si lega al sodalizio napoletano:

"L'Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Giovanni Volpicelli. Classe '99, Volpicelli è un centrocampista capace di ricoprire tutti i ruoli del cerchio di centrocampo. Cresciuto nei settori giovanili di Aversa e Napoli, proviene dalla Paganese, dove ha svolto la stagione appena conclusa in serie C. Ha già alle spalle esperienze importanti, visti i trascorsi con l'Arezzo, la Juve Stabia ed il Benevento, con quest'ultima ha timbrato anche una presenza in serie A nella partita Benevento-Verona della stagione 2017/18. Un altro colpo per l'Afragolese, che continua a rinforzare sempre di più un organico importante in vista dell'inizio ufficiale di stagione, programmato per il 28 Agosto".

Queste le prime parole del nuovo calciatore rossoblù: "È un onore per me essere approdato qui e combattere in mezzo al campo per questi colori. Ho avuto delle sensazioni positive già dal primo allenamento svolto, c'è tanta voglia di fare bene e di regalare gioie alla piazza. Ringrazio il Presidente e tutto lo staff dirigenziale, che hanno voluto fortemente il mio arrivo qui".