Afragolese, c'è il ritorno di Celiento in rossoblù. E Aracri firma con l'Angri

Un ritorno e un addio per l'Afragolese del patron Niutta. Il club rossoblù, con un comunicato ufficiale, ha annunciato l'arrivo di Marzio Celiento. Già protagonista la scorsa stagione col sodalizio napoletano, il calciatore va a rinforzare l'organico: "L'Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Marzio Celiento. Non ha bisogno di presentazioni il "Marziano", visto che la scorsa stagione ha vestito la maglia dell'Afragolese, divenendo uno dei protagonisti a suon di goal della cavalcata rossoblù, culminata con la finale playoff di serie D. Prelevato dall'Angri, dove ha disputato la prima parte di campionato in serie D, Celiento è già apparso carico non appena ha firmato il nuovo contratto che lo legherà all'Afragolese fino alla fine della stagione attuale".

Queste le sue prime parole: "Ritorno ad Afragola con tanto piacere e tanta voglia di mettermi al servizio dei miei compagni e dello staff, per poter raggiungere posizioni in classifica più importanti, che possano rispecchiare lo sforzo di una società ed una piazza blasonata". Intanto, l'esterno offensivo Achille Aracri lascia il rossoblù e si trasferisce all'Angri.