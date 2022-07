Calciomercato Afragolese, colpaccio in entrata: Aracri è un nuovo calciatore rossoblù

Continua lo straordinario lavoro del presidente Niutta e del direttore sportivo Romano per l'allestimento di una grande squadra. L'Afragolese, reduce da una stagione importante (chiusa soltanto con la sconfitta nella finale playoff contro la Torres, ndr), si appresta a vivere un'altra annata da protagonista. A testimoniarlo è l'ottima opera di potenziamento dell'organico da parte della società e della dirigenza. Alle conferme e agli acquisti degli ultimi giorni, si aggiunge una nuova notizia di mercato con annessa ufficialità. I rossoblù si sono assicurati il cartellino dell'ex Mariglianese, Achille Aracri. Il fantasista, tra i trascinatori dei biancazzurri nel recente torneo di Serie D, si lega alla brigata di mister Cioffi:

"L'Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi d'informazione ed ai propri tifosi, di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Achille Aracri. Napoletano verace, Aracri è un classe '94 di ruolo centrocampista. Cresciuto nelle giovanili del Benevento, con esordio anche in prima squadra, sono diverse le squadre in cui Achille ha dato i suoi servizi, tra queste vanno sicuramente ricordate il Torrecuso, la Nocerina, il Rionero, il Valdiano, la Frattese, la Palmese e la Mariglianese dove ha disputato l'ultima stagione in serie D totalizzando la bellezza di tredici goal. Destro naturale, Aracri è un calciatore dalla tecnica sopraffina e dagli inserimenti perfetti. A lungo inseguito da tantissime squadre, anche di categoria superiore, ha preferito quest'oggi firmare con il club rossoblù".

Queste le sue prime parole: "Vestire questa gloriosa maglia, è per me motivo di grande orgoglio, sia per il blasone, sia per l'organizzazione che contraddistingue questa società. Non appena si è palesata l'opportunità di poter sposare questo progetto, non ho esitato nemmeno un attimo. Non vedo l'ora di iniziare quest'avventura e raggiungere tutti insieme gli obiettivi prefissati".